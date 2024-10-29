News

beyerdynamic DT1990 PRO und DT1770 PRO-Kopfhörer erscheinen als MKII-Serie

Mit dem geschlossenen DT 1770 PRO MKII und dem offenen DT 1990 PRO MKII präsentiert beyerdynamic die zweite Generation der Produktions- und Studiokopfhörer mit TESLA.45-Treiber. Die Modelle sollen eine nochmals gesteigerte Klangtreue und verbesserten Tragekomfort dank der optimierten Fontanellenaussparung bieten. Ansonsten setzt man auf die bewährte und strapazierfähige Federstahl-Bügelkonstruktion, Velours-Ohrpolster und dem Kopfband aus einer Kombination aus weichem Memory-Schaumstoff und Kunstleder.

Während sich der DT 1770 PRO MKII ideal für Recording, Monitoring und Editing eignet, ist der DT 1990 PRO MKII laut Hersteller speziell für Mixing, Mastering und Editing entwickelt worden. Im Vergleich zum Vorgänger wurden die Höhen bei ca. 8kHz leicht zurückgenommen. Der detaillierte Hochton ab 10kHz des Vorgängers konnte beibehalten werden. Die gewählte Klangsignatur soll die Ermüdung der Ohren bei langen Studiosessions verhindern.

Beide Kopfhörer sollen mit der gewohnt hochwertigen Verarbeitungsqualität überzeugen, sind "Made in Germany" und sollen erweiterte Flexibilität mit der Impedanz von 30 Ohm bieten.

Die Studiokopfhörer DT 1770 PRO MKII und DT 1990 PRO MKII sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549,00 Euro (inkl. MwSt.) im Online‑Shop unter www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel verfügbar. Ersatzteile und Ohrpolster können ebenfalls nachbestellt werden.

„In der Gesangskabine und beim Aufnehmen von Instrumenten ist es besonders wichtig, dass sich der Artist wohlfühlt“, betont Produktmanager Kevin Nietsch. „Dieses oftmals nicht greifbare, kann aus einem guten Track einen hervorragenden machen“, so Nietsch weiter. „Daher verfügt der DT 1770 PRO MKII über ein Klangprofil, welches Spaß macht, aber gleichzeitig immer detailliert und präzise bleibt“.

„Beim DT 1990 PRO MKII hatten wir ein sehr ausgeglichenes Klangbild im Kopf“, erklärt der verantwortliche Akustikingenieur Ante Mihalj. „Moderne Produktionen weisen oftmals ein sehr komplexes Hochtonprofil auf. Daher gibt der DT 1990 PRO MKII Höhen nun etwas feiner als der noch etwas forscher agierende Vorgänger wieder“, ergänzt Mihalj.

