"Faces: Complete BBC Concert & Session Recordings" erscheint auf Blu-ray Disc & CD

"Faces: Complete BBC Concert & Session Recordings" wird am 06.09.2024 auf Blu-ray Disc & CD veröffentlicht. Das in Zusammenarbeit mit Rod Stewart, Ronnie Wood und Kenney Jones remasterte Boxset besteht aus acht CDs und einer Blu-ray Disc mit den Live-Aufnahmen der Band aus den Jahren 1970 bis 1973. Das Boxset enthält neben der Musik noch ein 48 Seiten umfassendes Booklet mit Begleit-Informationen.

Tracklisting

CD One:



John Peel’s Sunday Concert Recorded June 25, 1970; broadcast July 5, 1970

1. You’re My Girl (I Don’t Want To Discuss It) [6:30]

2. Wicked Messenger [4:35]

3. DEvotion [6:54]

4. It’s All Over Now [7:59]

5. I Feel So Good [8:27]



John Peel’s Sunday Concert Recorded November 19, 1970; broadcast November 29, 1970

6. Country Comfort [5:11]

7. You’re My Girl (I Don’t Want To Discuss It) [7:01]

8. Too Much Woman (For A Henpecked Man)/Street Fighting Man [5:56]

9. Maybe I’m AMazed [6:49]

10. Around The Plynth/Country Honk/Gasoline Alley[10:20]



CD Two:



John Peel’s Sunday Concert Recorded May 13, 1971; broadcast May 23, 1971

1. You’re My Girl (I Don’t Want To Discuss It) [8:56]

2. Cut Across Shorty [6:29]

3. Love In Vain [8:31]

4. Bad ’N’ Ruin [5:27]

5. It’s All Over Now [5:56]

6. Had Me A Real Good Time [7:05]

7. (I Know) I’m Losing You [6:43]

8. I Feel So Good [11:01]



CD Three:



Sounds For Saturday Recorded October 26, 1971; broadcast April 1, 1972

1. Three Button Hand Me Down [4:47]

2. Maybe I’m Amazed [6:11]

3. Too Much Woman (For A Henpecked Man)/Street Fighting Man [6:41]

4. Miss Judy’s Farm [4:14]

5. Love In Vain [8:13

6. Stay With Me [5:56]

7. (I Know) I’m Losing You [7:44]



CD Four:



John Peel’s Sunday Concert Recorded February 17, 1972; broadcast February 26, 1972

1. Intro/You’re My Girl (I Don’t Want To Discuss It) [0:16]

2. Three Button Hand Me Down [4:44]

3. Miss Judy’s Farm [4:04]

4. Memphis, Tennessee [5:21]

5. Give Me The Moonlight [0:34]

6. Too Bad[5:35]

7. Last Orders Please [3:07]

8. Devotion [6:30]

9. That’s All You Need/Country Honk/Gasoline Alley [11:16]

10. (I Know) I’m Losing You [7:44]

11. Stay With Me [5:59]

12. Had Me A Real Good Time [2:35]

13. Underneath The Arches [0:21]

14. Every Picture Tells A Story [1:54]



CD Five:



In Concert Recorded February 8, 1973; not originally broadcast

1. Silicone Grown [2:56]

2. Cindy Incidentally [2:51]

3. Angel [4:37]

4. Memphis, Tennessee [4:12]

5. True Blue [4:28]

6. I’d Rather Go Blind [5:18]

7. You’re My Girl (I Don’t Want To Discuss It) [5:28]

8. Twistin’ The Night Away [4:35]

9. It’s All Over Now [3:49]

10. Miss Judy’s Farm [4:08]

11. Maybe I’m Amazed [6:01]

12. Three Button Hand Me DOwn [4:45]

13. (I Know) I’m Losing You [6:27]



CD Six: [



In Concert Recorded March 29, 1973; broadcast April 21, 1973

1. Silicone Grown [3:43]

2. Cindy Incidentally [2:39]

3. Memphis, Tennessee [4:45]

4. If I’m On The Late Side [2:58]

5. My Fault [3:43]

6. The Stealer [3:19]

7. Borstal Boys [3:29]

8. Angel [4:16]

9. Stay With Me [5:19]

10. True Blue [5:22]

11. Twistin’ The Night Away [9:27]

12. Miss Judy’s Farm [4:13]

13. Jealous Guy [6:27]

14. Too Bad[3:43]



CD Seven:



Top Gear Recorded March 9, 1970; broadcast March 28, 1970

1. Wicked Messenger [4:06]

2. Devotion [4:50]

3. Shake, Shudder, Shiver [2:43]

4. Pineapple And The Monkey [4:21]



Recorded March 10, 1970; broadcast March 15, 1970

5. Three Button Hand Me Down [3:54]

6. Flying [3:55]

7. Wicked Messenger [2:54]



Top Gear Recorded September 15, 1970; broadcast September 19, 1970

8. Had Me A Real Good Time [4:48]

9. Around The Plynth/Gasoline Alley [7:32]

10. Country Comfort [6:01]



Top Gear: John Peel’s Christmas Carol Concert Recorded December 8, 1970; broadcast December 1970

11. Away In A Manger – Rod Stewart [1:15]

12. God Rest Ye Merry GEntlemen/Good King Wenceslas/Silent Night/O Come All Ye Faithful – Faces & Choir[4:00]



CD Eight:



Top Gear: John Peel’s Christmas Carol Concert Recorded April 20, 1971; broadcast May 3, 1971

1. Had Me A Real Good Time [5:03]

2. Love In Vain [7:02]

3. Oh Lord I’m Browned Off [4:31]

4. Maybe I’m Amazed [5:13]

Top Gear: John Peel’s Christmas Carol Concert Recorded September 28, 1971; broadcast October 6, 1971

5. Stay With Me [5:16]

6. Miss Judy’s Farm [3:29]

7. Maggie May [5:28]



Blu-ray:



Sounds For Saturday Recorded October 26, 1971; broadcast April 1, 1972

1. Three Button Hand Me Down [4:47]

2. Maybe I’m Amazed [6:11]

3. Too Much Woman (For A Henpecked Man)/Street Fighting Man [6:41]

4. Miss Judy’s Farm [4:14]

5. Love In Vain [8:13]

6. Stay With Me [5:56]

7. (I Know) I’m Losing You [7:44]

