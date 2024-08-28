News

Denon präsentiert neuen AVC-A10H AV-Verstärker

Bildquelle: Denon

Denon stellt für November 2024 den neuen AVC-A10H in Aussicht. Der AV-Verstärker der A-Serie ist vom Flaggschiffmodell AVC-A1H inspiriert und soll ausschließlich hochwertigste Komponenten mitbringen. Ein neues ESS DAC-Array, einen Trafo mit OFC-Wicklungen, die robuste Endstufenkonstruktion in Mono-Block-Bauweise sowie modernste HDMI-Kompatibilität nennt der Hersteller als kennzeichnende Merkmale des Neuzugangs im AV-Verstärker-Sortiment.

150 Watt pro Kanal an 8 Ohm werden an bis zu 13 Lautsprechern bereitgestellt. Auch vier unabhängige Subwoofer-Vorverstärkerausgänge hat der Denon AV-Verstärker wieder an Bord. Hergestellt wird das Premium-Gerät im eigenen Werk in Shirakawa. Für die akustische Abstimmung zeichnet der Denon-Soundmaster Shinichi Yamauchi verantwortlich.

Außerdem an Bord sind Audyssey MultEQ XT32 und der AVC-A10H ist Dirac Live Ready, die Lizenz für das fortschrittliche Raumkorrektursystem muss also optional erworben werden. Sieben 8K-HDMI-Eingänge stellen Kompatibilität mit aktuellen Videoformaten und Gaming-Anforderungen sicher. Natürlich ist auch HEOS an Bord.

Der Denon AVC-A10H 13.4-Kanal AV-Verstärker ist voraussichtlich ab November 2024 in Schwarz und Premium-Silber verfügbar. Die UVP beträgt 4.700 Euro.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.