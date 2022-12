News

Disney+ zeigt "Strange World"-Kinofilm noch vor Weihnachten

Disney+ kündigt den Start von "Strange World" zu Weihnachten an. Der Animationsfilm der "Walt Disney Animation Studios" über eine Entdecker-Familie auf der Reise in eine abenteuerliche Welt mit fantastischen Kreaturen soll ab dem 23.12.2022 bei Disney+ zu sehen sein. "Strange World" ist Ende November in den deutschen Kinos gestartet und gilt als Flop, da der Film bislang gerade einmal rund 54 Millionen USD weltweit eingespielt hat.

Eine Heimkinoveröffentlichung von "Strange World" auf Blu-ray Disc und eventuell auch Ultra HD Blu-ray wurde von Disney bislang nicht angekündigt.

www.disneyplus.com

