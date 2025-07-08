News

"Die Reifeprüfung" & "Himmel über Berlin" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht im September Mike Nichols "Die Reifeprüfung" (The Graduate) und Wim Wenders "Himmel über Berlin" auf Ultra HD Blu-ray. "Die Reifeprüfung" ist ab dem 18.09.2025 als "Collector's Edition" inklusive Soundtrack-CD erhältlich. "Himmel über Berlin" erscheint bereits am 11.09.2025. Beide Filme sind mit umfangreichem Bonus-Material wie Audio-Kommentaren und Interviews ausgestattet.

