News
4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Angebote zum Amazon Prime Day
08.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Beim Amazon Prime Day gibt es bis Freitag für Prime-Kunden auch wieder zahlreiche Film & Serien-Angebote auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc:
- Alle 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote
- Alle Blu-ray Disc-Angebote
- Alle Blu-ray 3D-Angebote
- Alle DVD-Angebote
- Prime Day-Toptitel 4K, Blu-ray, DVD (Warner, Universal Paramount)
- Prime Day-Sonderangebote 4K, Blu-ray, DVD (Disney, Leonine)
- Prime Day-Angebote 4K, Blu-ray, DVD (Sony, StudioCanal, Plaion)
ausgewählte 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights:
- Nosferatu - Der Untote 22,97 EUR
- Alien: Romulus 22,71 EUR
- Criminal Squad 2 17,97 EUR
- Wolf Man - Steelbook 26,97 EUR
- Twisters 16,97 EUR
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim 22,97 EUR
- Inception - Ultimate Collector's Edition 38,49 EUR
- House Of The Dragon - Staffel 2 32,97 EUR
- Furiosa: A Mad Max Saga 14,97 EUR
- Beetlejuice Beetlejuice 14,97 EUR
- Willow 21,97 EUR
- The Sixth Sense 18,47 EUR
- Signs - Zeichen 22,97 EUR
- The Expendables 1-4 40,47 EUR
- Hagen - Im Tal der Nibelungen 17,97 EUR
- Mufasa: Der König der Löwen Steelbook 26,97 EUR
- Wicked 21,97 EUR
- ZAZ: The Collection! - Limited Collector's Edition 39,47 EUR
Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Alle Schnäppchen aus sämtlichen Produktkategorien sind auf der offiziellen Amazon Prime Day-Seite und die Topseller auf der Amazon Prime Day Top 100-Angebote-Seite zu finden.
weitere Prime Day-Angebote:
- Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit bis zu 50 EUR Startgutschrift (bis 11.07.2025)
- Amazon Prime Video Channels 30 Tage gratis testen
- Amazon Fire TV, Echo & Fire HD-Bundles reduziert
- Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video 3 Monate zum halben Preis (bis 10.07.)
- Audible 3 Monate gratis (Prime Deal) (bis 31.07.)
- Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate kostenlos
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.