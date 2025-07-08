News

"Oasis: Complete Studio Album Collection" erscheint auf CD & Vinyl LP

Oasis veröffentlichen zum Start der "Live '25"-Tour die "Complete Studio Album Collection" auf CD und LP. Die limitierten Sets enthalten alle Studio-Alben der Band inklusive der B-Seiten-Compilation "The Masterplan" auf acht CDs oder 14 Schallplatten. Bei Amazon werden die Box-Sets auch als exklusive "Gold"-Editionen angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 22.008.2025 geplant.

