"Die Fotografin" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Die Fotografin" (Lee) im Dezember auf Blu-ray Disc. Das Kriegsdrama mit Kate Winslet über die Fotografin Lee Miller, die am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Aufnahmen aus Konzentrationslagern und Adolf Hitlers Privatwohnung für Aufmerksamkeit sorgte, wird ab dem 16.01.2024 mit Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

