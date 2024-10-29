News

"Dracula braucht frisches Blut" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Anolis Entertainment hat im Vertrieb von Plaion Pictures "Dracula braucht frisches Blut" (The Satanic Rites of Dracula) auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Der Horror-Thriller mit Christopher Lee und Peter Cushing aus dem Jahr 1973 wird als einfache Blu-ray Disc und als Mediabook mit deutschem und englischem Mono-Ton angeboten.

Als Bonus-Material sind Trailer und eine Bildergalerie dabei. Das Mediabook steht in mehreren Cover-Varianten zur Auswahl.

