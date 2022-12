News

DAZN FAST+ und neuer Comedy-Kanal ab sofort bei Samsung TV Plus

Bildquelle: Samsung

Ab 14. Dezember können Nutzer und Nutzerinnen von Samsung TV Plus den Kanal DAZN FAST+ verwenden. Der Kanal zeigt Live-Sportevents aus den europäischen Top-Ligen (La Liga, Serie A, Ligue 1), exklusiv produzierte Shows zur UEFA Champions League und DAZN Originals. Die ersten beiden Live-Fußballübertragungen sind das Aufeinandertreffen des Paris Saint Germain gegen Straßburg am 28. Dezember um 21 Uhr und Valladolid gegen Real Madrid am 30. Dezember um 21:20 Uhr.

Abseits des Sports stehen über Samsung TV Plus weitere, neue hauseigene Kanäle zur Verfügung. "Comedy Mix" bietet kostenlosen Zugriff auf Inhalte von NBCU, darunter "The Office (US)", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "30 Rocks" und "About A Boy".

Samsung TV Plus steht auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 kostenlos zur Verfügung. Über den Google Play und Galaxy Store kann der Streamingdienst auch als mobile App auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets installiert werden. Neben Serien oder Spielfilmen ist auch das Streamen von Nachrichten und Dokumentationen möglich.

