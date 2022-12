News

CES: Erste 240Hz-OLED-Panel von LG

Bildquelle: LG

Mit den Modellen 27GR95QE und 45GR95QE präsentiert LG auf der CES 2023 neue UltraGear Gaming-Monitore, die weltweit erstmals mit einem 240 Hz-OLED-Panel ausgestattet sind und eine schnelle Reaktion von nur 0,03 ms Gray-to-Gray bieten sollen.

Der 27-Zöller kommt mit QHD-Auflösung daher und deckt 98,5 des DCI-P3-Farbraums ab. Das Display ist entspiegelt und der Monitor unterstützt VRR, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und DTS Headphone:X. Der Preis liegt bei 1.099 Euro. Der 45GR95QE ist ein Curved-OLED-Panel in 45 Zoll mit ebenfalls 98,5% DCI-P3. Hier liegt die UVP bei 1.799 Euro.

Die neuen OLED-Gaming-Monitore von LG werden im Januar in den wichtigsten Märkten in Nordamerika und Asien, ab Februar in Europa und in den Folgemonaten im Nahen Osten und in Lateinamerika eingeführt.

Technische Daten:

