News

Brian de Palmas "Der Tod kommt zweimal" erscheint als 4K-remastertes Blu-ray Disc-Mediabook

Koch Media veröffentlicht "Der Tod kommt zweimal" (Body Double) als Blu-ray Disc-Mediabook. Der Brian de Palma-Klassiker aus dem Jahr 1984 wurde in 4K remastert und kommt inklusive Hintergrundmaterial wie mehreren Featurettes und einer "Pure Cinema"-Dokumentation am 24.03.2022 in den Handel. Das Mediabook enthält auch eine DVD. Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.