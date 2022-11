News

Black Friday: Letzte Chance auf den beyerdynamic Blue BYRD

Bildquelle: beyerdynamic

Mit Rabatten von bis zu 60% wartet beyerdynamic während der Black Friday-Wochen auf. Mit 57% Preisvorteil kratzt der Blue BYRD an besagtem Limit und ist zudem Teil der Kategorie Abverkaufsartikel im Sortiment des beyerdynamic Online Shops. Wer hier noch einen ergattern will, muss also schnell sein!

Im beyerdynamic Online Shop findet man zahlreiche weitere Highlights zu aktuellen Bestpreisen: beyerdynamic Black Friday-Aktion (Klick!)

Alle Infos zu den Black Friday-Wochen in der Übersicht:

Wann? 18.11. - 04.12.2022

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Gratis-Kopfhörer für jede Bestellung mit einem Warenkorbwert von 229 Euro

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware (bis zu 260 Euro sparen)

Limitierte/Begrenzte Stückzahl

Außergewöhnlich hohe Rabatte auf zahlreiche Produkte — aktuelle Bestpreise

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

20% Rabatt auf weitere Manufaktur-Kopfhörer

Versandkostenfrei ab 15 Euro Bestellwert

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 04.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

