Amazon Prime Day 4K & Blu-ray Disc-Deals auf einen Blick

Noch bis Freitag sind zum Amazon Prime Day zahlreiche Angebote auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. Nachdem Amazon zum Start noch eine etwas unübersichtliche Auswahl präsentierte, können Sie über die folgenden Links jetzt alle Angebote in den verschiedenen Formaten einfach durchsuchen:

ausgewählte 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights:

Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Alle Schnäppchen aus sämtlichen Produktkategorien sind auf der offiziellen Amazon Prime Day-Seite und die Topseller auf der Amazon Prime Day Top 100-Angebote-Seite zu finden.

weitere Prime Day-Angebote:

