News

Amazon: Neuer 10 EUR Gutschein für App-Einkäufe

Amazon.de bietet ausgewählten Kunden derzeit einen 10 EUR Gutschein ab 25 EUR Bestellwert an. Der Gutschein ist in erster Linie für Kunden gedacht, die bislang noch nicht die Amazon-App genutzt haben und wird in dieser über den Code "GESCHENK10" aktiviert. Auf der Aktionsseite wird direkt angezeigt, ob der Gutschein verfügbar ist und für den Einkauf aktiviert werden kann:

Zur Anzeige aller aktuellen Gutschein-Aktionen gibt es bei Amazon auch eine Seite, die individuell alle verfügbaren Amazon-Gutscheine im Überblick anzeigt.

Weitere Gutscheine:

Amazon Music Unlimited

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.