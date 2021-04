News

Amazon bestätigt Prime Day 2021 im Juni

Amazon wird seinen Prime Day in diesem Jahr etwas früher als üblich veranstalten. Während Amazon das Shopping-Event für Prime-Kunden 2020 vom 13. bis 14. Oktober statt im Juli wie in den vorherigen Jahren veranstaltete, soll der Prime Day 2021 bereits im Juni stattfinden, wie Amazon-Finanzvorstand Brian Olsavsky in einer Analystenkonferenz bestätigte.

Dadurch will Amazon mehr Aufmerksamkeit bei Kunden und Händlern erreichen, die bei mehr Reiseaktivität im Juli und durch die Olympischen Spiele im dritten Quartal beeinflusst werden könnten.

Ein genauer Termin für den Prime Day 2021 wurde noch nicht angekündigt. Auf der Amazon-Website findet man bislang nur einen allgemeinen Hinweis auf das nächste Shopping-Event mit dem Hinweis "Prime Day kommt bald".