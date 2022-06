News

"Aerosmith - Rock For The Rising Sun" erscheint als Blu-ray Disc-Digipak

Edel Music veröffentlicht "Rock For The Rising Sun" am 26.08.2022 in einer neuen Digipak-Edition auf Blu-ray Disc.

Der Konzertfilm zeigt die Tournee der Band nach der Fukushima-Haverie 2011 mit einem Mix aus Live-Mitschnitten und Hintergrundaufnahmen und ist bereits als Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung erhältlich.

Die Blu-ray Disc verfügt neben PCM Stereo auch über DTS HD MA-Ton.

bereits erhältlich:

