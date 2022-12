News

"A Flock of Seagulls" erscheint als "Deluxe Edition" auf CD und "Orange Vinyl"-LP

BMG veröffentlicht "A Flock of Seagualls" in einer neuen Deluxe Edition auf CD sowie als LP-Neuauflage. Das Debut-Album der gleichnamigen Band aus dem Jahr 1982 mit Hits wie "I Ran" und "Space Age Love Song" wird in der remasterten Version auf 3 CDs präsentiert, die zusätzlich noch verschiedene B-Seiten, Remixe und Live-Sessions bei der BBC enthalten. Die 180 Gramm LP-Neuauflage wird als limitierte "Orange Vinyl"-Edition erscheinen.

Der Verkaufsstart der neuen CD & LP-Versionen von "A Flock of Seagulls" ist für den 17.02.2023 geplant.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.