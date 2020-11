News

Zwei neue Musik TV-Sender jetzt on air

Am 11.11.2020 um 11:00 sind zwei neue deutsche Musik TV-Sender gestartet. "One Music Television" zeigt aktuelle deutsche und Internationale Pop- und Rock-Hits sowie Klassiker aus den 80er, 90er und 00er Jahren. "Zwei Music Television" setzt einen Schwerpunkt auf deutsche Schlager aber will auch internationale Musikstile wie z.B. Reggaeton präsentieren.

Beide Musiksender werden via Satellit Eutelsat Hotbird 13° Ost unverschlüsselt ausgestrahlt und können auf der Frequenz 11.075 MHz V (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK) empfangen werden. Die Übertragung erfolgt mit 720 x 576 Pixeln und H.264-Kompression. Der MPEG-Stereo-Ton wird mit einer Datenrate von 384 kbps ausgestrahlt.

Von der Folx TV GmbH wird bereits der Sender "Folx Music Television" auf der gleichen Frequenz betrieben, der auch via Astra 19.2° Ost zu empfangen ist.

