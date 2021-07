News

Warner veröffentlicht "They Want Me Dead" Blu-ray Disc-Details

Warner hat die genauen Details zur Blu-ray Disc-Ausstattung von "They Want Me Dead" veröffentlicht. Der Thriller von Taylor Sheridan (Sicario) mit Angelina Jolie erscheint im August inklusive englischem DTS HD MA 5.1-Mix und einer deutschen Dolby Digital 5.1-Tonspur auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc & DVD von "They Want Me Dead" wird am 19.08.2021 veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Bereits jetzt ist "They Want Me Dead" aber in 4K & HDR bei Amazon Prime Video sowie inklusive Dolby Vision im Apple iTunes Store erhältlich.

They Want Me Dead (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: DTS HD MA 5.1 (Englisch), Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel für Hörgeschädigte: Deutsch, Englisch

Extras:

THEY WANT ME DEAD – Making-of

