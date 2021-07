News

"Wander": Action mit Aaron Eckhart & Tommy Lee Jones im August auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht im August "Wander" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones und Heather Graham über eine geheimnisvolle Kleinstadt, in der ein Privatdetektiv Antworten auf den geheimnisvollen Tod seiner Tochter finden will, erscheint direkt als Heimkino-Premiere am 19.08.2021 auf Blu-ray Disc.

