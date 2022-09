News

"The Survivor" erscheint im November auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im November "The Survivor" auf Blu-ray Disc & DVD. Das Holocaust-Drama von "Rain Man"-Regisseur Barry Levinson mit Ben Foster in der Hauptrolle erscheint am 04.11.2022 auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Bereits am 27.10. erscheint "The Survivor" auch auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes.

Offizielle Synopsis:

Harry Haft hält sich nach dem Zweiten Weltkrieg in New York mühsam mit Box-Kämpfen über Wasser und hat zugleich einen Herzenswunsch: Er sucht seine Jugendliebe Leah. Ohne zu wissen, wie Leah durch den Holocaust gekommen ist, ist er sich instinktiv sicher, dass sie noch lebt und – wie er – den Weg in die USA gefunden hat. Unterstützung bei seiner Suche erhält er von Miriam Wofsoniker. Um Leah auf sich aufmerksam zu machen, strebt Harry Haft einen Box-Kampf an, der in der Presse ein großes Thema sein würde: Er will gegen den großen Rocky Marciano kämpfen. Tatsächlich bringt ihm der angekündigte Kampf ein Interview ein und Harry Haft erzählt dem Journalisten die unfassbare Geschichte, wie er Auschwitz überlebte…

