"The Frighteners - Director's Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray mit Dolby Atmos-Mix

Turbine Medien veröffentlicht "The Frighteners" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray. Der Peter Jackson-Klassiker aus dem Jahr 1996 mit Michael J. Fox erscheint als "Director's Cut" inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird ab dem 02.12.2022 zunächst als limitierte "Ultimate Edition" im Direktvertrieb von Turbine erhältlich sein.

Das Set enthält zwei Bonus Blu-rays u.a. mit einer exklusiven Interview-Dokumentation und dem 196 seitigen Buch "Die Welt von Peter Jacksons The Frighteners".

The Frighteners (Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2.35:1 (HDR10 und Dolby Vision)

Ton:

Director's Cut: Deutsch & Englisch Dolby Atmos, Englisch - DTS-HD MA 5.1 & 2.0

Kinofassung: Deutsch & Englisch DTS-HD MA 5.1 & 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

+ Weltpremiere des Director's Cut als Open Matte-Version - freigegeben von Peter Jackson

+ 196-seitiges Buch Die Welt von Peter Jackson

+ Weltexklusives neues Artwork und Poster von Ronan Wolf Chuat

+ Artcards und Replika Visitenkarte

+ No Way to Make a Living* - Neues Bonus-Featurette mit Interviews der Darsteller und Crew über 95 Minuten

+ The Making of THE FRIGHTENERS* (270 Min.)

+ Audiokommentar von Peter Jackson*

+ Trailer

