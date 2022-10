News

"Tarja Turunen - Best of: Living The Dream" erscheint als CD/Blu-ray Disc-Set und auf LP

Tarja Turunen veröffentlicht im Dezember ihre "Best Of"-Collection "Living The Dream" inklusive der neuen Single "Eye Of The Storm".

Das Greatest Hits-Set der ehemaligen "Nightwish"-Sängerin erscheint am 02.12.2022 in mehreren Formaten. Neben einer einfachen CD und Doppel-LP-Edition wird auch ein CD/Blu-ray-Mediabook mit einer zusätzlichen CD sowie einer Blu-ray Disc mit Musikvideos und dem bislang unveröffentlichten "Circus Life"-Konzert vom 23.01.2020 erhältlich sein.

Außerdem erscheint die Doppel-LP als "Crystal Clear Vinyl"-Sonderedtion und ein limitiertes Blu-ray/CD-Boxset mit einer weiteren CD, Picture Discs, Postern und einem signierten Kunstdruck.

"Tarja Turunen - Best of: Living The Dream" - Tracklisting

CD 1:

1. Eye Of The Storm

2. I Walk Alone (Single Version)

3. Die Alive (Alternative Version)

4. Enough

5. Falling Awake feat. Jason Hook

6. Until My Last Breath (Single Version)

7. I Feel Immortal (Radio Remix)

8. Victim Of A Ritual

9. 500 Letters

10. Never Enough

11. Innocene (Radio Edit)

12. Demons In You feat. Alissa White-Gluz

13. Diva

14. Dead Promises feat. Björn “Speed” Strid

15. Tears In Rain

16. You And I (Band Version)

CD 2:

1. Oasis

2. Sing For Me

3. Anteroom Of Death (Edit Version)

4. In For A Kill

5. Naiad

6. Crimson Deep

7. Mystique Voyage

8. Deliverance

9. Into The Sun

10. Eagle Eye feat. Chad Smith

11. Too Many

12. Love To Hate

13. Shadow Play

Blu-ray Disc:

1. Mystique Voyage

2. 500 Letters

3. Naiad

4. Diva

5. You And I

6. Love To Hate

7. Demons In You

8. Never Enough

9. Falling Awake

10. I Feel Immortal

11. I Walk Alone

12. Victim Of Ritual

13. Innocence

14. Die Alive

15. Tears In Rain

16. Dead Promises

17. Until My Last Breath

18. Shadow Play

