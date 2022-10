News

"Bryan Adams - So Happy It Hurts" erscheint als "Super Deluxe Edition" und neue "Classic" LP

Bryan Adams veröffentlicht sein aktuelles Album "So Happy It Hurts" zum Start seiner Tournee in einer neuen "Super Deluxe Editon".

Die Doppel-CD kommt am 28.10.2022 in den Handel und enthält neben dem bereits erhältlichen "So Happy It Hurts"-Album eine zweite "Classics" CD mit neu eingespielten Bryan Adams-Klassikern wie "Summer of ‘69" und "(Everything I Do) I Do It For You".

Die "Classic"-Aufnahmen werden zunächst im Oktober nur in der "Super Deluxe Edition" auf CD veröffentlicht.

Am 20.01.2023 erscheint aber außerdem noch ein separates "Classic"-Album als Doppel-LP. Die LP wird in Deutschland auch als exklusive Orange Vinyl-Edition bei jpc.de erhältlich sein.

"Bryan Adams - So Happy It Hurts - Super Deluxe Edition" - Tracklisting

CD 1: So Happy It Hurts

Anzeige

1. So Happy It Hurts

2. Never Gonna Rain

3. You Lift Me Up

4. I've Been Looking For You

5. Always Have, Always Will

6. On The Road

7. Kick Ass

8. I Ain't Worth Shit Without You

9. Let's Do This

10. Just Like Me, Just Like You

11. Just About Gone

12. These Are The Moments That Make Up My Life

CD 2: Classic

1. Summer of ‘69

2. (Everything I Do) I Do It For You

3. Run To You

4. Heaven

5. Can't Stop This Thing We Started

6. Cuts Like A Knife

7. Please Forgive Me

8. Straight From The Heart

9. When You're Gone (Feat. Melanie C.)

10. Here I Am

11. Back To You

12. Have You Ever Really Loved A Woman

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.