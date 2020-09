News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 2" ab Ende Oktober bei Disney+

Disney zeigt die zweite Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ab Ende Oktober bei Disney+. Via Twitter wurde der Start der neuen Folgen für den 30.10.2020 angekündigt. Die Aussage "New episodes start streaming Oct. 30" deutet darauf hin, dass auch die zweite Staffel nicht direkt komplett veröffentlicht wird sondern wahrscheinlich wieder nur eine neue Episode pro Woche folgt.

Zum Start von Disney+ in Deutschland hatte Disney im März immerhin gleich eine Doppel-Folge am Anfang gezeigt und die erste Episode wurde sogar im "Free TV" bei ProSieben ausgestrahlt.

Bislang wurde noch kein Trailer für die zweite Staffel von "The Mandalorian" veröffentlicht. Eine dritte Staffel der Star Wars-Serie ist bereits in Vorbereitung.

www.disneyplus.com

