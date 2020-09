News

Sony "PlayStation Plus-Collection" mit PS4-Games für die PlayStation 5

Sony bietet Nutzern der PlayStation 5 mit der "PlayStation Plus-Collection" eine Auswahl von PS4-Spielen auf der PS5 an. PlayStation Plus-Mitglieder mit PlayStation 5 sollen "eine kuratierte Bibliothek von PS4-Spielen herunterladen und spielen" können. Dazu gehören Spiele wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World oder Persona 5. Die PS Plus-Sammlung wird für PS Plus-Mitglieder ohne Aufpreis zum Abo erhältlich sein. In welchem Umfang die "PlayStation Plus-Collection" zukünftig um weitere Spiele erweitert wird, lässt Sony noch offen.



Die PlayStation 5 kostet inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk 499,99 EUR sowie als PlayStation 5 Digital Edition ohne Disc-Funktionen 399,99 EUR und wird ab dem 19.11.2020 in Deutschland erhältlich sein.

