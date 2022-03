News

Sony: PlayStation 5 unterstützt jetzt ALLM

Sony bietet noch vor dem geplanten VRR-Update eine weitere Neuerung für die PlayStation 5, die im Vorfeld des gestrigen System-Updates für die PS5 nicht angekündigt wurde. So unterstützt die PlayStation 5 mit der neuesten Software jetzt auch den "Auto Low Latency Mode" (ALLM). Sofern ein Fernseher mit ALLM vorhanden ist, kann die PS5 diesen jetzt via HDMI automatisch in den Gaming-optimierten Bildmodus wechseln lassen, der die Latenz aufs Minimum reduziert.

Die Xbox Series X/S unterstützt ALLM bereits von Anfang an - ebenso wie VRR. Sony plant das VRR-Update für die PlayStation 5 im Verlauf des Jahres.

alternativ:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.