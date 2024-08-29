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Sony plant Preiserhöhung für die PlayStation 5

Sony kündigt eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 an. Zunächst in Japan sollen die Preise für beide Varianten der Spielekonsole ab dem 02.09.2024 um rund 20 Prozent steigen. Neben der Spielekonsole soll auch Sony-Zubehör wie Wireless-Controller teurer werden. Außerhalb Japans wurde bislang noch keine Preiserhöhung angekündigt.

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