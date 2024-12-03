"Riverside - Live ID." erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP
03.12.2024 (Karsten Serck)
Die polnische Rock-Band "Riverside" veröffentlicht im Januar "Live ID." auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Live-Album erscheint am 24.01.2025 als Set mit zwei CDs und einer Blu-ray Disc sowie als 3 LP-Set im Gatefold-Cover mit 8-seitigem Booklet.
Die Blu-ray Disc enthält die Live-Show in Stereo und im 5.1-Format. Als Bonus-Material ist ein "Behind the Scenes"-Featurette dabei. Die Schallplatte-Ausgabe von "Live ID." wird außerdem als limitierte "Lilac Vinyl"-Edition veröffentlicht.
