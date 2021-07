News

So sieht die deutsche "Godzilla vs. Kong" 4K Ultra HD Blu-ray aus

Warner hat zum deutschen Kinostart von "Godzilla vs. Kong" jetzt auch das Cover-Design der deutschen Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Dieses orientiert sich an der Optik der bereits im Ausland teilweise bereits erhältlichen Versionen. Die Ultra HD Blu-ray ist bereits bei jpc.de vorbestellbar und wird bei Amazon.de gelistet. Informationen zu eventuellen Steelbook-Sondereditionen liegen noch nicht vor.

"Godzilla vs. Kong" erscheint laut den aktuellen Planungen voraussichtlich am 30.09.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Bereits ab dem 29.07. soll "Godzilla vs. Kong" auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich sein - auch in 4K.

Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

