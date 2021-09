News

Sky Cinema 007: Alle James Bond-Filme ab heute auf eigenem Sender

Sky zeigt ab dem 27. September auf "Sky Cinema 007" die offiziellen 24 James-Bond-Filme von EON Productions und MGM auf einem eigenen Sender. Bis zum 31. Oktober werden die James Bond-Filme auch über Sky Q jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Bond-Blockbuster ebenfalls abrufbar. Alle Filme werden wahlweise auch in der Originalversion angeboten.

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) soll am 30.09.2021 in den deutschen Kinos starten.

