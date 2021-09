News

Neuer Sofanella-Showroom mit XXL-Heimkino-Sofa

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella wartet ab sofort auch in der Schweiz mit einem Showroom auf. In Spreitenbach im Aargau steht bei der AV alles vereint GmbH die Heimkinocouch Gala mit vier Sitzen und zwei Mittelkonsolen zum Probesitzen bereit.

Klares Highlight der Gala-Couch ist die elektrische Relaxfunktion. Jeder der vier Sitzplätze fährt auf Knopfdruck in die gewünschte, individuelle Position. Die Kopflehnen sind ebenfalls elektrisch verstellbar. Zudem bietet die ausgestellte Couch für echtes Kinofeeling zwei Mittelkonsolen mit großzügigen Ablageflächen für die Arme sowie jeweils zwei Getränkehalter.

Das Sofa kann im Pick-up-Store in Spreitenbach im Kanton Aargau in der Schweiz ausgiebig Probe gesessen und ausprobiert werden.

Die AV alles vereint GmbH hat die Couch in der Stoffausführung in der Ausstellung. Gala ist aber auch mit wertigem Lederbezug erhältlich. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl.

Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Alle Infos zu zahlreichen weiteren Showrooms in ganz Deutschland sind auf der Sofanella-Website in der Showroom-Übersicht zu finden. Im Oktober startet außerdem die "Sofanella on Tour"-Roadshow an 30 Tagen durch 13 Städte von Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg bis nach Berlin und Leipzig.

www.sofanella.de

