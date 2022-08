News

Sky ändert Programmplätze einiger Sender

Sky startet am 04.08.2022 seinen neuen "Sky Showcase"-Sender und ändert dafür bereits heute seine Sendebelegung um den Programmplatz 100 auf Sky-Receivern:

100 - Sky Showcase HD

101 - Sky One HD

103 - Sky Krimi HD

104 - Sky Atlantic HD

105 - Sky Comedy HD

107 - Sky Replay HD

Sky Showcase HD zeigt ab Donnerstag auf Sendeplatz 100 Entertainment-Highlights aus dem gesamten Sky-Angebot wie "Gentleman Jack", "Ghosts" und "The Staircase" sowie ab dem 22. August auch das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon".

Bis zum Sendestart läuft auf "Sky Showcase HD" derzeit ein Promo-Trailer.

www.sky.de

