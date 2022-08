News

Samsung Galaxy S22 in neuer Farbe erhältlich

Bildquelle: Samsung

Samsung bietet das Galaxy S22 in Kürze auch in der neuen Farbe "Bora Purple" an. Der neue Farbton ist nach dem koreanischen Wort für Lila, "Bora", benannt und soll Freude wecken, Kreativität fördern und Individualität zelebrieren.

Das Samsung Galaxy S22 in Bora Purple ist ab dem 10. August erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind 849 Euro (128 GB) und 899 Euro (256 GB).

Im Verlauf des Jahres sollen noch weitere Samsung Galaxy-Geräte in der Farbvariante Bora Purple veröffentlicht werden.

