News

Raumschiff Enterprise-Star Nichelle Nichols ist tot

Die Schauspielerin Nichelle Nichols ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bekannt wurde Nichols vor allem durch ihre Rolle als Lt. Nyota Uhura in der ersten Star Trek TV-Serie "Raumschiff Enterprise".

Nichols war 1966 eine der ersten schwarzen Frauen mit einer bedeutenden Rolle in einer US TV-Serie und sorgte besonders mit einer Kuss-Szene mit James T. Kirk in der damaligen Zeit für viel Aufsehen.

Nach der Einstellung von "Raumschiff Enterprise" war Nichelle Nichols vor der Kamera auch in den späteren "Star Trek"-Kinofilmen sowie vielen kleineren Film & Serien-Produktionen zu sehen und unterstützte die NASA bei der Anwerbung neuer Astronauten.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.