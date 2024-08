News

Samsung bietet bis zu 7 Jahre TV-Updates

Samsung will zukünftig bis zu sieben Jahre Software-Updates für seine Fernseher anbieten. Yoon Seok-woo, Präsident der Visual Display Business Division, kündigte in Südkorea an, dass es sieben Jahre kostenlose Upgrades für das Tizen-Betriebssystem auf Samsungs AI-Fernsehern geben soll.

Samsung will mit diesem Schritt seine Marktanteile gegenüber chinesischen Wettbewerbern vergrößern. Neben den Samsung TV-Flagschiffen des Modelljahrs 2024 sollen auch einzelne Modelle aus dem Jahr 2023 Updates für sieben Jahre erhalten. Analog dazu plant Samsung auch für die Smartphones der Galaxy S24-Serie Software-Updates für sieben Jahre.

Bei der Präsentation in Südkorea stellte Samsung auch erweiterte KI-Funktionen für die Fernseher vor. Diese sollen auch komplexere Sprachebefehle ausführen können und derzeit arbeitet Samsung an einer Übersetzungsfunktion, die automatisch Untertitel in Echtzeit generieren kann und z.B. bei dem Nachrichtensender CNN zum Einsatz kommen soll.

