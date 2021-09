News

Paramount verschiebt "Top Gun: Maverick" & "Mission: Impossible 7"-Kinostarts

Paramount verschiebt erneut den Kinostart mehrerer großer Filme. In den USA wurden zahlreiche neue Termine bekannt gegeben. So soll "Top Gun: Maverick" nicht mehr am 19.11.2021 sondern erst am 27.05.2022 in den US-Kinos starten und verdrängt damit erneut auch "Mission: Impossible 7" von seinem ursprünglichen Starttermin, der jetzt erst für den 30.09.2022 geplant ist.

Durch die Umstellung wird es in diesem Jahr voraussichtlich keine neuen Paramount-Filme mehr im Kino zu sehen geben. Die Veränderungen in der Planung sorgen auch für eine Verschiebung des Kinostarts von "Jackass Forever" vom 28.10.2021 auf den 04.02.2022.

