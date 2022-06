News

"Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" erscheint als günstigere Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" in einer günstigeren Version auf Blu-ray Disc. Bryan Singers Drama über das Attentat auf Adolf Hitler mit Tom Cruise erschien bereits am 25.02.2022 in einer Neuauflage als Blu-ray Disc-Mediabook und kommt jetzt am 30.06.2022 noch einmal als 1 Disc-Version in Standard-Verpackung in den Handel.

Das Blu-ray-Mediabook inklusive Audio-Kommentar bietet deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton und enthält als Bonus-Material zwei Audio-Kommentare und mehrere Trailer.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.