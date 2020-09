News

Offiziell: Microsoft Xbox Series X ab 10.11. für 499 EUR

Microsoft hat jetzt auch die Xbox Series X offiziell für den 10.11.2020 zum Preis von 499 EUR angekündigt. Parallel dazu erscheint die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk für 299 EUR. Vorbestellungen für beide Konsolen sollen ab dem 22.09.2020 möglich sein.

Neben der neuen Hardware erweitert Microsoft den Xbox Game Pass Ultimate und PC um die EA Play-Mitgliedschaft ohne Aufpreis. Zusätzlich zu den 100+ Spielen in der Xbox Game Pass-Bibliothek stehen so mehr als 60 weitere Electronic Arts-Games wie FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat und Marken wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims zur Auswahl. Ultimate-Mitglieder erhalten darüber hinaus einige EA Play-Titel auch über Cloud Gaming auf ihren Android-Geräten.

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder erhalten EA Play auf Xbox One, Xbox Series X und Series S sowie Windows 10 PC – Xbox Game Pass für PC-Mitglieder erhalten EA Play auf Windows 10.

Xbox Series X bei Amazon.de

Xbox Series X-Spezifikationen (Englisch)

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

Die Xbox Series S wird 60% kleiner als die Xbox Series X sein und ist etwas abgespeckt ausgestattet:

"All Digital" (ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk)

120 fps Gameplay maximal mit 1440p-Auflösung

DirectX Raytracing

Variable Rate Shading

Variable Refresh Rate

NVME SSD mit 512 GB

4K Streaming Media Playback

4K Upscaling für Spiele

