Nubert verkauft Lautsprecher mit "Made in Germany"-Rabatt

Chipknappheit, höhere Transportkosten, unsichere Produktionslinien, steigende Inflation. Überall steigen die Preise, Nubert kann jedoch Kunden ein ganz besonderes Angebot machen, denn auf passive Nubert-Lautsprecher, die in Deutschland hergestellt werden, treffen die meisten Ursachen für steigende Preise eben nicht zu. Der Hersteller gewährt daher auf die Lautsprecher der Serien nuLine, nuVero und nuPyramide 5,1% Rabatt! Auch die Neuheiten nuLine 34 Jubilee und nuLine 284 Jubilee in Cortenstahl kann man günstiger ergattern.

Nubert möchte Kunden zeigen, dass Preise sich immer noch in die richtige Richtung bewegen können. Die Made in Germany Produkte wurden weniger hart von den steigenden Transport- und Rohstoffkosten getroffen, zudem konnte man sich durch strategischen Einkauf frühzeitig beste Konditionen sichern - das möchte der Hersteller an die Kundschaft zurückgeben.

Die Rabattaktion mit den oben genannten Konditionen ist allerdings lediglich für die aktuelle Lieferung der Lautsprecher-Serien möglich. Die Aktion ist deshalb bis zum 21.06.2022 befristet.

