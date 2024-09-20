News

Nubert startet Abverkauf von Produkten 2. Wahl zu reduzierten Preisen

Bildquelle: Nubert

Nubert senkt die Preise für die ohnehin schon günstigeren Produkte der 2. Wahl nochmals deutlich. Seit dem heutigen Freitag, 20. September, kann man sich bei Nubert mit stark reduzierten Lautsprechern und Elektronik-Komponenten für den Herbst eindecken. Die Ware der 2. Wahl weist lediglich geringe Schönheitsfehler auf, wurde zuverlässig auf Funktion geprüft und bietet die von Nubert gewohnte Klangqualität ohne Einschränkungen. Darüber hinaus unterliegen die Produkte der vollen Garantie.

Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Eine Übersicht über sämtliche Schnäppchen-Angebote gibt es hier:

