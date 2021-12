News

Nubert nuPro SP-200 mit Bonus für Vorbesteller erhältlich

nuPro SP-200 auf nuBase NB-4 / Bildquelle: Nubert

Bei Nubert sind die neuen und von uns bereits getesteten Aktivlautsprecher nuPro SP-200 jetzt in beiden Farben lieferbar. Bis zum 02.01.2022 bietet der Hersteller im Rahmen eines Vorbestellerbonus für die neuen nuPro SP Modelle eine kostenlose Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Die Verlängerung wird bei der Bestellung automatisch hinzugefügt.

Die größeren nuPro SP-500 sollen voraussichtlich in den ersten beiden Januarwochen lieferbar sein. Für die kompakten Aktivlautsprecher gibt es mit der neuen Lautsprecherbase nuBase NB-4 nützliches Zubehör für den Schreibtisch in Schwarz und Weiß. Über den Webshop gibt es aktuell auch eine 0%-Finanzierung für 6, 9 oder 12 Monate (Aktion endet am 30.12.2021).

