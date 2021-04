News

Neue Canton GLE Serie und PowerSubs

Paukenschlag zum Monatsende: Canton veröffentlicht die neue GLE Serie! Mit vielfältigen Lautsprechermodellen in neuem Design, mit hochwertigen Bauteilen und exklusiven Komponenten wollen die Schallwandler, bei denen ein authentisch, dynamisches Klangbild im Fokus liegt, überzeugen.

Die Highlights im Kurz-Überblick:

Membranmaterial: Titanium

Magnetische ovale Stoffbespannung

Neue Dekorfolie in schwarz

Neues Anschlussterminal

Zusätzliche Heimkino-Komponenten

Sowohl im Mittelton- als auch im Tieftonbereich kommen in der neuen GLE-Serie Titanium-Membranen zum Einsatz. Die Double-Cone-Membranen im Tieftonbereich der GLE 90 und GLE 80 sollen zudem mehr Druck und Kontrolle liefern. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist laut Canton auch der ruhige und elegante optische Akzent einer durchgängigen Membranfläche.

Akustisch neutrale, hochwertige Stoffabdeckungen in schwarz bedecken den direkten Blick auf die Technik und sind magnetisch an den Schallwänden befestigt. Die Schallwände sind laut Canton aufwändig seidenmatt lackiert, beim Gehäuse findet hochwertige Dekorfolie in schwarz oder weiß Verwendung. Die zeitlos moderne Optik soll auch durch das Backfire-Bassreflex-System bei vielen Modellen unterstrichen werden. Vier Lautsprecher, die GLE 90, GLE 50, GLE 20 und GLE 10 sind zudem in der Ausführung Makassar erhältlich.

Variante in Weiß

Auf der Rückseite finden sich die obligatorischen Lautsprecher-Terminals, die als vergoldete Schraubklemmen ausgeführt sind und Kabelquerschnitte bis 10 mm2 zulassen. Das Single-Wiring Anschlussterminal schließt bündig mit dem Gehäuse ab.

Die neue GLE-Serie setzt neben insgesamt drei (konventionellen) Standlautsprechern, zwei Kompaktlautsprechern, einem Centerlautsprecher sowie drei Wandlautsprechern auch auf zusätzliche Heimkino-Komponenten. Darunter ist zum einen der Standlautsprecher mit integriertem Dolby Atmos-Modul GLE 90AR sowie der einzelne Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher AR 4.Die passenden Subwoofer liefern die "Power Subs", die Canton zeitgleich mit der neuen GLE Baureihe präsentiert.

Zunächst die Modellübersicht inklusive Preise für die neue GLE Serie (Preis pro Stück):

GLE 90 AR Standlautsprecher mit Dolby Atmos: 849 Euro

GLE 90 Standlautsprecher: 549 Euro

GLE 80 Standlautsprecher: 499 Euro

GLE 70 Standlautsprecher: 449 Euro

GLE 50 Centerlautsprecher: 339 Euro

GLE 30 Kompaktlautsprecher: 269 Euro

GLE 20 Kompaktlautsprecher: 239 Euro

GLE 15 Wandlautsprecher: 329 Euro

GLE 10 Wandlautsprecher: 209 Euro

GLE 10 Pro Wandlautsprecher: 239 Euro

AR 4 Dolby Atmos Lautsprecher: 349 Euro

Canton Power Sub 12

Mit den neuen Power Subs erweitert Canton auch das LFE-Portfolio. Es handelt sich um drei Subwoofer mit Downfire-Passivmembran in drei unterschiedlichen Größen. Sie sollen perfekt mit der neuen GLE Serie harmonieren, aber auch gut zu sämtlichen anderen qualitativ hochwertigen Lautsprechern passen.

Auch Power Sub 12, Power Sub 10 und Power Sub 8 setzen beim Membranmaterial auf Titanium. Sie arbeiten nach dem Bassreflexprinzip mit Downfire-Passivmembran und sollen mit üppig dimensionierten Antrieben inklusive Wave-Sicken-Technologie der neuesten Generation ausgestattet sein. Die Titanium-Chassis sollen insbesondere für hohe Reaktionsfreudigkeit und ein Höchstmaß an Präzision verantwortlich zeichnen.

Auch die Power Subs setzen auf eine seidenmatt lackierte Front und hochwertige Dekorfolien, die ovalen Stoffbespannungen in schwarz sind auch hier magnetisch befestigt.

Die Canton Power Subs bringen die bewährte SC-Technologie mit, die die Aktiv-Subs vor Schäden bewahrt und geringste Verzerrungen sicherstellt. Außerdem sind die Komponenten laut Hersteller besonders unkritisch in der Aufstellung. Dafür ist eine "Room-Compensation-Schaltung" integriert.

Modellübersicht und Preise:

Power Sub 12: 779 Euro

Power Sub 10: 649 Euro

Power Sub 8: 539 Euro

Wir erwarten in der kommenden Woche bereits erste Modelle der neuen Komponenten, darunter ein GLE Standlautsprecher sowie auch einen der neuen Power Subs.