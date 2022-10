News

Modern Talking-Klassiker erscheinen als limitierte Vinyl-Maxis

Music on Vinyl veröffentlicht mehrere Modern Talking-Klassiker in limitierten Maxi Vinyl-Editionen.

Die drei Maxi-LPs von "You're My Heart, You're My Sould", "You Can Win If You Want" und "Cheri Cheri Lady" erscheinen am 02.12.2022 als 180 Gramm-LPs in verschiedenen Farbvarianten.

Bereits am 11.11.2022 wird außerdem der Weihnachts-Song "It's Christmas" als "35th Anniversary Edition" 7 Zoll-Single veröffentlicht.

