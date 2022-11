News

M&K Sound erweitert Portfolio um zwei vielseitige Lautsprecher mit edlem Finish

Bildquelle: M&K Sound / Audio Reference

D95 und D85 heißen zwei neue Lautsprechermodelle des dänischen Herstellers Miller & Kreisel. Beide bringen mehrere Montagemöglichkeiten mit und sollen sich sowohl als Aufwertungs des TV-Klangs seitlich an der Wand Montiert, im Regal als kleines Stereo-System oder für ein edles Heimkino im Wohnzimmer perfekt eignen. Kompakte Maße stehen ebenso im Fokus wie ein dynamischer, satter Sound.

M&K D95 und D85 sind beide mit dem herstellertypischen 1,1 Zoll-Hochtöner ausgestattet, der direkt in Dänemark gefertigt wird. Die speziell beschichtete Seidenkalotte kommt auch in den THX-zertifizierten Referenzlautsprechern der 150er-Serie zum Einsatz. Untenrum agiert in der D95 ein 6,5 Zoll großer Tiefmitteltöner und im D85 ein 5,5-Zoll-Tiefmitteltöner. Hier greift M&K Sound auf eine bewährte Polypropylenmembran zurück. Dank Schlüssellochhalterung und einer 100 x 100 mm messenden VESA-Montagemöglichkeit können sie einfach an Wand oder Decke montiert werden. Die Halterung und das tief versenkte Terminal an der Rückseite ermöglichen eine möglichst flach anliegende Wandinstallation.

Die Lautsprecher der neuen D-Serie sind voraussichtlich ab Dezember / Anfang Januar wahlweise in Schwarz, Weiß oder Grau im Fachhandel verfügbar. Der D95 ist für 1.140,00 Euro erhältlich und der D85 für 990,00 Euro (Stückpreise inklusive Mehrwertsteuer).

