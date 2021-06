News

Liam Neeson-Thriller "The Marksman" als "Heimkino-Premiere" statt im Kino

Der neue Liam Neeson-Thriller "The Marksman - Der Scharfschütze" (The Minuteman)" wird ebenso wie bereits "Honest Thief" in Deutschland direkt fürs Heimkino veröffentlicht. Ein Kinostart ist nicht mehr geplant. Dafür wird der Film bereits ab dem 15.07.2021 als "Heimkino-Premiere" online u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.

Leonine veröffentlicht "The Marksman" rund einen Monat später im August auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Liam Neeson im Kampf gegen ein mexikanisches Kartell erscheint am 20.08.2021 auf Blu-ray Disc und DVD. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Nach der längeren Kino-Pause stehen derzeit zumindest die Aussichten für den Kinostart des nächsten Liam Neeson-Films besser: "The Ice Road" wird voraussichtlich am 26.08.2021 in den deutschen Kinos starten.

bereits erhältlich:

The Marksman (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Making of

Interview - Liam Neeson

