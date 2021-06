News

"Knives Out" als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook

"Knives Out - Mord ist Familiensache" erscheint im September in einer neuen Mediabook-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Außer der Verpackung weist die Ultra HD Blu-ray keine Unterschiede zur bereits erhältlichen Version auf. Das "Knives Out" Ultra HD Blu-ray-Mediabook soll ab dem 24.09.2021 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Knives Out (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Audiokommentar mit Rian Johnson (Regie/Drehbuch), Steve Yedlin (Kamera) und Noah Segan (Schauspieler)

Kino-Kommentar von Rian Johnson (Regie/Drehbuch)

Making a Murder (Multi-Part Documentary)

Deleted Scenes

RianJohnson: Planning the Perfect Murder

Director and Cast Q&A

Meet the Thrombeys (Viral Ads)

Ode to the Murder Mystery (Trailer)