Keine Sony TV-Neuheiten auf der CES 2023

Sony wird auf der CES 2023 in Las Vegas keine neuen Fernseher vorstellen. Gegenüber "The Verge" erklärte eine Sony-Sprecherin, dass Sony auf der CES keine Details zu Fernsehern bekanntgeben werde und verweist alternativ auf eine Ankündigung, die in der nächsten Zeit folgen soll. Gegenüber FlatpanelsHD erklärte ein Sony-Sprecher, dass im Frühjahr ein separates Event zur Vorstellung der Sony TV-Geräte 2023 geplant sei.

Ganz ohne Neuigkeiten kommt aber auch Sony nicht zur CES: Sony veranstaltet seine CES-Pressekonferenz in der Nacht auf Donnerstag ab 02:00 Uhr europäischer Zeit. Die YouTube-Seite für den geplanten Live-Stream deutet bereits darauf hin, dass u.a. Neues zur PlayStation VR 2-Brille und Sonys Elektro-Auto-Ambitionen erwartet werden kann, da auch das Joint Venture Sony Honda Mobility an der Veranstaltung beteiligt sein wird.

