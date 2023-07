News

"Kandahar" mit Gerard Butler bald im Kino und auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Kandahar" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von "Greenland"-Regisseur Ric Roman Waugh mit Gerard Butler über einen Undercover-CIA-Agenten, der zusammen mit seinem Übersetzer aus Afghanistan fliehen muss, soll am 17.08.2023 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich am 01.12. auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

